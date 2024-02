METZEN Industries ernennt Lars Netzel zum Chief Sales Officer

Hamburg (ots) -METZEN Industries, ein führendes Unternehmen im Bereich Maschinen- und Anlagenbau, hat Lars Netzel mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zum Chief Sales Officer ernannt. In seiner neuen Position wird Herr Netzel die Geschäftsentwicklung aller Standorte von METZEN Industries verantworten.Lars Netzel bringt eine zwanzigjährige Erfahrung im Management komplexer Projekte und industrieller Kundenbeziehungen mit sich. Als Chief Sales Officer wird Herr Netzel die Wachstumsstrategie der Firmengruppe aktiv unterstützen. METZEN Industries beabsichtigt in den kommenden Jahren seinen Umsatz durch organisches Wachstum und gezielte Akquisitionen in attraktiven Marktsegmenten auf über EUR 100 Mio. zu steigern.Lars Netzel zeichnet sich durch seine kreative und strategische Denkweise aus, bei der die Balance zwischen Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Kundenzufriedenheit stets gewahrt bleibt. Seine langjährige internationale Erfahrung in der operativen Betreuung und Beratung von nationalen und internationalen Kunden und Key Accounts wird entscheidend dazu beitragen, die Unternehmensentwicklung voranzutreiben.Vor seinem Wechsel zu METZEN bekleidete Lars Netzel Führungspositionen in der Geschäftsentwicklung bei verschiedenen mittelständischen Unternehmen. Zuletzt war er verantwortlich für den Bereich Sales & Business Development bei ProXES, einem renommierten Hersteller von Maschinen sowie Prozesslinien und Lösungen für die Lebensmittel-, Pharma-, Kosmetik- und Chemieindustrie.Herr Netzel ist diplomierter Verkaufsleiter und absolvierte sein Studium an der St. Gallener Business School und der HSG in der Schweiz, mit Schwerpunkten auf Vertrieb, Marketing, Leadership und Strategie."Von zentraler Bedeutung ist unser Ansatz, einen gemeinschaftlichen Schöpfungsprozess mit unseren Kundenkreisen zu generieren. Das ist gelebte Co-Creation auf Augenhöhe", betont Lars Netzel.METZEN Industries freut sich darauf, mit Lars Netzel als Chief Sales Officer die erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens voranzutreiben und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden weiter zu intensivieren.Über METZEN Industries:METZEN Industries ist ein führender Premiumanbieter für die Lösung komplexer Probleme im industriellen Anlagen- und Maschinenbau für eine Vielzahl von Branchen. Wir liefern Ihnen Ergebnisse - von der Analyse bis zur Umsetzung. METZEN, wenn's drauf ankommt.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Ines LutherCommunications ManagerTel: +49 40 4600 298 - 17E: ines.luther@metzen.orgOriginal-Content von: METZEN Industries GmbH, übermittelt durch news aktuell