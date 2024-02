MER Telemanagement Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Sharplink Gaming":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Sharplink Gaming war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, mit einigen positiven Schwerpunkten an drei Tagen und überwiegend negativen Diskussionen an zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie heute geführt hat. Das Anleger-Sentiment-Barometer bewertet daher Sharplink Gaming insgesamt als "Gut".

Die Internet-Kommunikation zeigt keine starken positiven oder negativen Ausschläge für Sharplink Gaming in den letzten Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Sharplink Gaming eine Rendite von 118,42 Prozent erzielt, was mehr als 128 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Software"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 127,44 Prozent ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt von -9,01 Prozent. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index bewertet die Aktie von Sharplink Gaming als Neutral-Titel, mit einem RSI7-Wert von 57,14 und einem RSI25-Wert von 56,76. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.