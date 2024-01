MER Telemanagement Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) für Sharplink Gaming liegt bei 55,56, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Sharplink Gaming in den letzten 12 Monaten eine Performance von 118,42 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 36,57 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Sharplink Gaming im Branchenvergleich eine Outperformance von +81,85 Prozent erzielt hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat die Aktie mit einer Rendite von 10,48 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 107,94 Prozent erzielt. Aufgrund dieser starken Leistung erhält Sharplink Gaming in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz werden daher als neutral bewertet. Insgesamt erhält Sharplink Gaming in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Sharplink Gaming mit 1,27 USD derzeit -5,93 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -34,2 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Sharplink Gaming in verschiedenen Kategorien sowohl neutrale als auch schlechte Bewertungen erhalten hat, während es im Branchenvergleich eine starke Leistung erbracht hat. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.