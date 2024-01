MER Telemanagement Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Sharplink Gaming bleibt neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, basierend auf dem Anleger-Sentiment-Barometer.

In Bezug auf die Dividende liegt Sharplink Gaming mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,74 %) niedriger. Die Differenz von 2,74 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sharplink Gaming derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,93 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,27 USD liegt, was einer Abweichung von -34,2 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 1,35 USD um -5,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Sharplink Gaming. Der RSI7 liegt bei 55,56, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 von 51,85 bedingt eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.