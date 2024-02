MER Telemanagement Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Sharplink Gaming":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Sharplink Gaming wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 57,14 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 weist mit einem Wert von 56,76 auf ein "Neutral"-Rating hin.

Die Dividendenrendite von Sharplink Gaming beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung in den letzten 12 Monaten erzielte Sharplink Gaming eine Performance von 118,42 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -8,82 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Sharplink Gaming eine Outperformance von +127,24 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance um 127,44 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Diskussion um Sharplink Gaming eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.