MEI Pharma Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Mei Pharma-Aktie erhält schlechte Bewertungen in verschiedenen Kategorien

Die Mei Pharma-Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,52 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine überkaufte Situation hin, da der RSI bei 73,68 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58 und signalisiert eine neutrale Situation. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI.

Bei der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine negative Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mei Pharma-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,38 USD, während der aktuelle Kurs bei 4,26 USD liegt, was einer Abweichung von -33,23 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 5,22 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -18,39 Prozent entspricht. In beiden Fällen wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik bewertet.

In der fundamentalen Analyse hingegen zeigt sich eine Unterbewertung der Mei Pharma-Aktie. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,74 ist die Aktie im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" um 99 Prozent niedriger bewertet. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Insgesamt erhält die Mei Pharma-Aktie also schlechte Bewertungen in verschiedenen Kategorien, was auf eine herausfordernde Situation für das Unternehmen hindeutet.