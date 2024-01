MEG Energy Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Meg Energy als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Meg Energy-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 35,56, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 55,31, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Energie" hat die Aktie von Meg Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,24 Prozent erzielt, was 39,83 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 1,4 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt ebenfalls 1,4 Prozent, somit liegt Meg Energy aktuell 39,83 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie der langfristigen Kommunikation im Netz, ergibt sich folgendes Bild für die Aktie von Meg Energy: Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Meg Energy aktuell bei 24,46 CAD, was -3,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt ist, und somit zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +3,56 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Meg Energy-Aktie auf Basis des RSI, der Branchenvergleich Rendite und der technischen Analyse.