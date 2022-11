MED-EL präsentiert: ideas4ears ruft kleine Erfinder dazu auf, sich für Menschen mit Hörverlust einzusetzen

Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) -Weltweiter Kinderwettbewerb am Welttag der Erfinder gestartet, um das Bewusstsein für Hörverlust und die Vorteile einer Behandlung zu schärfenMED-EL, ein führender Anbieter und Erfinder von Hörimplantatsystemen, hat heute im Rahmen eines internationalen Kinderwettbewerbs, ideas4ears, seine jährliche weltweite Suche nach zukunftsweisenden Erfindungen gestartet.Der Wettbewerb lädt Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren aus der ganzen Welt ein, eine Erfindung einzureichen, die die Lebensqualität von Menschen mit Hörverlust verbessert. Die Beiträge können in Form eines Videos, einer Zeichnung oder einer Skulptur eingereicht werden. Das Wichtigste ist, dass die jungen Leute in großen Dimensionen denken und ihre Ideen zur Unterstützung derer einsetzen, die nicht hören können.Der Ideengeber und Hauptpreisrichter des ideas4ears-Wettbewerbs ist Geoffrey Ball. Ball kann auf eine außergewöhnliche Lebensgeschichte zurückblicken: Er wurde als Kleinkind taub und erfand ein revolutionäres Mittelohrimplantat, um seinen eigenen Hörverlust zu behandeln.„Erfinden ist oft ein Eliminationsprozess. Im Fall der VIBRANT SOUNDBRIDGE musste ich viele Geräte bauen und testen, die nicht gut genug oder gar nicht funktioniert haben, bis ich endlich das perfekte Design gefunden hatte. Als ich damals an der Universität Stanford die Komponenten für das Mittelohrimplantat erfand, wurden mir 100 Gründe genannt, warum meine Erfindung nicht funktionieren würde. Ich aber brauchte nur einen einzigen Grund, warum sie funktionieren würde", erinnerte sich Geoffrey Ball, Chief Technical Officer bei MED-EL und Erfinder des Mittelohrimplantats VIBRANT SOUNDBRIDGE.Als erfolgreicher Erfinder, der mehr als 100 Patente angemeldet und zahlreiche Medizinprodukte entwickelt hat, nutzt Geoffrey seine Lebenserfahrung, um die jungen Erfinder von ideas4ears, von denen viele selbst Hörimplantate nutzen, zu ermutigen.„Allen Kindern auf der Welt, die hörgeschädigt sind und eine bessere Lösung für sich selbst finden wollen, sage ich: Gebt das Erfinden niemals auf, glaubt an euch selbst, versucht es weiter, verfolgt eure Träume, und wie Winston Churchill sagte, gebt niemals auf, niemals, niemals!", so Geoffrey Ball.Der ideas4ears-Wettbewerb fördert die Kreativität von Kindern und zielt darauf ab, das Verständnis für die mit einer Hörminderung verbundenen Herausforderungen zu überwinden und die Vorteile einer Behandlung aufzuzeigen. Interessierte Eltern können den Beitrag ihres Kindes unter www.ideas4ears.org/enter einreichen. Einsendeschluss ist der 17. Januar 2023 um Mitternacht.Es gibt fantastische Preise zu gewinnen! Zum Gewinn stehen eine Reise nach Innsbruck in Österreich sowie einige tolle Preispakete.Alle Ideen sind willkommen; das einzige Kriterium ist, dass die Erfindungen das Potenzial haben müssen, das Leben von Menschen aller Altersgruppen mit Hörverlust zu verbessern. Folgen Sie der ideas4ears Facebook (http://www.facebook.com/ideas4ears)-Seite, um über den Wettbewerb auf dem Laufenden zu bleiben.Informationen zu MED-ELMED-EL Medical Electronics, ein führendes Unternehmen im Bereich implantierbarer Hörlösungen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Hörverluste zu überwinden, die ein Hindernis für Kommunikation und Lebensqualität darstellen. Das in Österreich ansässige, in Privatbesitz befindliche Unternehmen wurde von den Branchenpionieren Ingeborg und Erwin Hochmair mitbegründet, deren bahnbrechende Forschungsarbeit zur Entwicklung des weltweit ersten mikroelektronischen Mehrkanal-Cochlea-Implantats (CI) geführt hat, das 1977 erfolgreich implantiert wurde und die Grundlage für das heute bekannte moderne CI darstellt. Damit war der Grundstein für das erfolgreiche Wachstum des Unternehmens gelegt, das im Jahr 1990 seine ersten Mitarbeiter einstellte. Heute beschäftigt MED-EL mehr als 2.400 Mitarbeiter aus rund 80 Nationen an 30 Standorten weltweit.Das Unternehmen bietet die umfangreichste Palette an implantierbaren und nicht-implantierbaren Lösungen zur Behandlung sämtlicher Arten von Hörverlusten und ermöglicht es Menschen in 134 Ländern, mit Hilfe eines MED-EL-Geräts wieder in den Genuss des guten Hörens zu kommen. Zu den Hörlösungen von MED-EL gehören Cochlea- und Mittelohr-Implantatsysteme, ein kombiniertes elektrisch-akustisches Stimulations-Hörimplantatsystem, auditorische Hirnstammimplantate sowie chirurgische und nicht-chirurgische Knochenleitungshörgeräte. www.medel.com