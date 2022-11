MEDION® Gaming-Bolide mit neuester Intel®- und NVIDIA®-Technologie ab sofort verfügbar

Essen (ots) -Der MEDION® ERAZER® Enforcer X10 lässt Gaming-Herzen höherschlagen. Der Gaming-PC trumpft nicht nur mit einer Intel-CPU der brandneuen 13. Generation auf, sondern ist auch mit der topaktuellen NVIDIA® GeForce RTX(TM) 4090 Grafikkarte bestückt.MEDION bietet ab sofort einen High-End-Gaming-PC mit den besten Komponenten in seinem Online-Shop an. Der MEDION ERAZER Enforcer X10 punktet mit einem Intel-Chip der 13. Generation und der aktuellen NVIDIA-Flaggschiff-GPU. Durch die hochwertige Ausstattung ist das Gaming-System nicht nur für aktuelle Spiele, sondern auch für zukünftige Releases bestens ausgerüstet.Im Inneren des Enforcer X10 sorgt der Intel Core i9-13900K Prozessor der brandneuen 13. Generation für enorme Leistung. Die CPU wurde speziell für modernes Gaming konzipiert und bietet eine leistungsfähige Hybrid-Architektur kombiniert mit intelligentem Routing von Arbeitslasten durch Intel Thread Director. Nicht nur Gamer:innen freuen sich so auf Top-Leistung bei den neuesten Spielen, auch Content Creator:innen profitieren von der hohen Rechenleistung des Prozessors.Mit der Highend-Grafikkarte von GIGABYTE, der NVIDIA GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G, ist Grafikleistung auf dem höchsten Niveau garantiert. Raytracing und KI-gestützte Prozesse sorgen für ein einmaliges, immersives Grafik-Erlebnis und die niedrige Latenz bietet den entscheidenden, gewinnbringenden Vorteil bei der Reaktionsgeschwindigkeit. Die GPU eignet sich zudem bestens für das Live-Streaming und kann ebenfalls bei der kreativen Arbeit überzeugen.Und nicht nur CPU und GPU sind hochkarätig: Für schnelle Prozesse und kurze Boot-Zeiten ist der Gaming-Bolide mit einer üppigen Samsung 2 TB SSD und 32 GB Kingston Fury Beast DDR5-6000 RGB RAM ausgestattet. Die notwendige Energie für dieses Kraftpaket liefert das Seasonic PRIME PX-1600 Netzteil, das auch für zukünftige Grafikkarten-Generationen ausreichend Power zur Verfügung stellt. Aufgebaut ist das System auf dem GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX Mainboard. Selbst bei hitzigen Battles behalten Gamer:innen einen kühlen Kopf: Die Alphacool Eisbaer 240 Wasserkühlung in Kombination mit sechs InWin Saturn aRGB 120 mm Lüftern sorgt für eine optimale Temperaturregulation im Inneren des Gaming-PCs. Und auch das Äußere lässt keine Wünsche übrig: das InWin Marken-Gehäuse besteht aus Aluminium sowie gehärtetem Glas und das OLED-Display lässt sich spielend leicht customizen.VerfügbarkeitDer MEDION ERAZER Enforcer X10 ist ab sofort für 5999,95 Euro im MEDION Online-Shop erhältlich.Über MEDION® ERAZER®Mit der Produktserie MEDION ERAZER bietet MEDION leistungsstarke High-End-Hardware mit neuesten Technologien und umfangreicher Ausstattung, die speziell für anspruchsvolle Gamer:innen entwickelt wurde. Ob Hochleistungs-PC oder kraftvoller Laptop - MEDION ERAZER-Produkte lassen sich über verschiedene Konfigurationen optimal auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen.Über MEDION®MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern. Alle anderen Marken sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von MEDION® unter Lizenz verwendet.NVIDIA, das NVIDIA-Logo, GeForce RTX sind Marken und/oder eingetragene Marken der NVIDIA Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Sie müssen die beiliegenden Software-Lizenz- und Gewährleistungsbedingungen akzeptieren (www.microsoft.com/useterms (https://protect-eu.mimecast.com/s/-AYtCyrmGsynVKPTZCFSr?domain=microsoft.com)).Die Software des Betriebssystems und die Updates benötigen viel Speicherplatz; die Speicherkapazität des Benutzers ist geringer. Windows 11 wird automatisch aktualisiert (immer aktiviert). Es fallen ggf. Gebühren des Internetdienstanbieters an. Im Laufe der Zeit können zusätzliche Speicher- und/oder Hardwareanforderungen entstehen. Pressekontakt:TEAM LEWISMEDIONde@teamlewis.com