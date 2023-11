MEDICA 2023 und COMPAMED 2023: Die ganze Welt der Medizin kommt in Düsseldorf zusammen mit viel Prominenz, viel Gesprächsstoff, vielen Neuheiten

Düsseldorf (ots) -Medizinisches Fachpublikum aus der ganzen Welt und allen Bereichen der Gesundheitswirtschaft kommt von Montag bis Donnerstag (13. - 16. November) wieder in Düsseldorf zusammen. Dann geht mit einer Top-Beteiligung von mehr als 5.300 Unternehmen aus fast 70 Nationen die international führende Medizinmesse MEDICA 2023 (https://www.medica.de) an den Start. An der parallel stattfindenden COMPAMED 2023 (https://www.compamed.de), der internationalen Leitmesse für den Zulieferbereich der Medizintechnik-Industrie, beteiligen sich rund 730 Unternehmen aus 39 Staaten. "Mit diesen Zahlen liegen wir im Plus gegenüber dem Vorjahr. Was uns besonders freut: Unter den Beteiligungen sind erneut viele hundert Start-ups. Allein unser zentraler Treffpunkt für die innovative Gründerszene, der MEDICA START-UP PARK (https://www.medica.de/msup1), zählt in diesem Jahr fast 50 Start-ups - so viele wie noch nie", zeigt sich Christian Grosser, Director Health & Medical Technologies der Messe Düsseldorf, erfreut über das starke länderübergreifende Interesse an beiden Veranstaltungen angesichts eines insgesamt anspruchsvollen Marktumfeldes (u. a. steigende Preise für viele Güter, Energie, Rohstoffe, Dienstleistungen sowie eingeschränkte staatliche Budgets für Gesundheitsversorgung).Die stärksten Flächenbuchungen kommen nach Deutschland unter anderem aus China, Italien, der Türkei, Südkorea, den USA und weiteren europäischen Nationen wie Frankreich, Spanien, Großbritannien und Polen. Bei der COMPAMED liegen nach Deutschland die USA, Italien und die Schweiz weit vorn.In den Hallen wird ein umfassendes Angebot medizinischer Produkte, Geräte und Instrumente für den ambulanten und klinischen Behandlungsablauf präsentiert unter Einbezug aller Phasen ihrer Entwicklung, Produktion und Vermarktung. Die Schwerpunkte der MEDICA werden diesbezüglich durch ihre fünf Erlebniswelten gesetzt. Sie umfassen die enorme Bandbreite von mehr als 10.000 Unternehmensneuheiten zu: Labortechnik und Diagnostika, Medizintechnik und Elektromedizin, Bedarfs- und Verbrauchsartikel, Physiotherapie und Orthopädietechnik sowie IT-Systeme und IT-Lösungen.Spannendes Programm mit VIPs und zahlreichen HighlightsZu den Highlights einer jeden MEDICA zählen neben den vielen Neuheiten traditionell auch das inhaltlich vielfältige Rahmenprogramm mit den Besuchen und Auftritten von Prominenz. Für besondere Aufmerksamkeit werden in der kommenden Woche beispielsweise sorgen: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (per Videoschaltung) und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bei der Auftaktveranstaltung zum begleitenden 46. Deutschen Krankenhaustag (https://www.medica.de/dkt1) (CCD. Süd, am 13.11.). NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst besucht die MEDICA 2023 ebenfalls und informiert sich am kommenden Mittwoch im Rahmen eines Rundgangs u. a. bei der Sonderschau `HOSPITAL OF THE FUTURE (https://www.medica.de/hotf)´ in Halle 12 über telemedizinische Versorgungsmodelle. Dabei geht es um konkrete Lösungen für telemedizinische Netzwerke innerhalb des klinischen Bereichs sowie an der Schnittstelle zum ambulanten Versorgungssektor. Die Sonderschau wird organisiert von der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin und der Universität Aachen.Unter den Keynote-Speakern, die besondere fachliche "Würze" versprechen, sind beispielsweise Bart de Witte beim MEDICA HEALTH IT FORUM (https://www.medica.de/mhif1) (in Halle 12, am 15.11.) als einer der weltweiten Top-Spezialisten für den Einsatz von KI und digitale Transformation im Gesundheitswesen oder aber auch die beiden Sportler Timur Oruz (Hockeyweltmeister) und Daniel Engelbrecht (Ex-Fußballprofi). Beide bieten Aufschlussreiches bei der MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFERENCE (https://www.medica.de/mmsc1) (im CCD Süd, am 15.11.). Oruz wird berichten, wie sich Hochleistungssport mit Diabetes Typ 1 realisieren lässt. Engelbrecht hat sogar mit implantiertem Defibrillator (u. a. beim VfL Bochum) Profifußball gespielt. Seine Erfahrungen und wichtige Erkenntnisse daraus für betreuende Team-Ärzte und Trainer-Stäbe wird er mit den Konferenzteilnehmenden teilen.Das Bühnenprogramm der begleitenden Konferenzen und der in die Erlebniswelten integrierten Fachforen hat viele weitere Höhepunkte zu bieten. Dazu zählen zum Beispiel die Finale von zwei Start-up-Wettbewerben auf der Bühne des MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM (https://www.medica.de/mchf1)s (in Halle 12). Bei der 12. MEDICA START-UP COMPETITION (https://www.medica.de/mac1) geht es am Dienstagnachmittag (14.11.) um die gesamte Bandbreite an Innovationen für den Healthcare-Bereich: von Künstlicher Intelligenz (KI), über Health-Apps, Lösungen für die Labordiagnostik bis hin zu medizinischer Robotik. Erstmals in diesem Jahr neu hinzugekommen ist die Kategorie "Nachhaltigkeit". Der 15. `Healthcare Innovation Worldcup´ setzt den Akzent dagegen am Montagnachmittag (13.11.) bereits auf intelligente "Internet of Medical Things"-Lösungen (IoMT) wie z. B. digitale Biomarker, smarte Pflaster oder vernetzbare Wearables.Von Ambulantisierung über KI bis hin zu NachhaltigkeitOb in Fachmesse, Konferenz oder Fachforum: Für Gesprächsstoff werden wichtige Trends sorgen, die den Markt und seine Dynamik aktuell kennzeichnen. Das gilt etwa für die zunehmende "Ambulantisierung" der Versorgung. Sie rückt Produkte und Services für den so genannten "Point-of-Care", also für die patientennahe Diagnostik und Behandlung in den Fokus, aber u. a. auch Telemedizin-Applikationen für eine optimale sektorübergreifende Vernetzung aller am Versorgungsprozess beteiligten Personen. Ebenfalls im Trend liegen Verfahren auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) und unterstützende Systeme wie etwa Robotik-Systeme oder VR-/ AR-Anwendungen ("Virtual Reality/ Augmented Reality") sowie Lösungen zur Implementierung nachhaltigerer Prozesse entlang der Liefer- und Wertschöpfungskette.Zulieferbereich im "High-Performance-Modus"Wer sich von der Leistungsfähigkeit des Zulieferbereichs der Medizintechnik-Industrie überzeugen will, ist bei der COMPAMED in den Messehallen 8a und 8b genau richtig. In den (ebenfalls fünf) Erlebniswelten präsentieren sich die ausstellenden Unternehmen mit einer Fülle an Hightech- und Servicelösungen. Die fünf Erlebniswelten sind: Manufacturing & Devices (u. a. Komponenten, Bauteile, Fertigungsverfahren), Services & Advice (z. B. Forschung, Entwicklung, Dienstleistungen), Materials (u. a. Kunststoffe, Glas, Keramik, Metalle, Verbundwerkstoffe, Klebstoffe, Verpackungen), Micro Tech (wie Mikrokomponenten, Mikrofluidik) sowie IT in Tech (Software-Entwicklung und Wartung für die Medizintechnik).Das COMPAMED HIGH-TECH FORUM (https://www.compamed.de/chf1) by IVAM und das COMPAMED SUPPLIERS FORUM (https://www.compamed.de/csf1) greifen in ihren Programm-Sessions wichtige Branchen- und Technologietrends auf und bieten praxisnahe Informationen zu neuen Verfahren, Produkten sowie relevante Aspekte der internationalen Marktbearbeitung.Im Vorjahr zählten MEDICA und COMPAMED insgesamt 81.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher (2021: 46.000).Die Branchenportale MEDICA.de (https://www.medica.de) und COMPAMED.de (https://www.compamed.de) bieten eine komplette Programmübersicht, eine Vielzahl digitaler Services sowie während der Messelaufzeit umfangreiche Berichterstattung. Eintrittstickets sowie das Düsseldorf-Ticket der Rheinbahn können über die Ticketshops der beiden Portale erworben werden.Links: https://www.medica.de / https://www.compamed.deVon Montag bis Donnerstag sind die Messehallen täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. MEDICA und COMPAMED können mit einem für beide Veranstaltungen gültigen Ticket besucht werden und richten sich ausschließlich an Fachpublikum.Direkt-Link zu dieser Meldung (inkl. Text- und Fotodownload): https://www.medica.de/pm08d_pkTermin-Hinweis! Am Sonntag, 12. November, ab 11 Uhr, findet der Medien- und Fotorundgang zu ausgewählten Ausstellerneuheiten der MEDICA 2023 statt.Eine Teilnahme ist nur für Vertreterinnen und Vertreter der Medien vorgesehen. Das MEDICA-Presseteam nimmt gern Anmeldungen entgegen und informiert über Inhalte/ Ablauf dieses Pressetermins.Pressekontakt:Messe Düsseldorf GmbHPresseteam MEDICA + COMPAMEDMartin Koch/ Maria-Sophie SchulteMichael Vellen (Hörfunk/ TV)Tel. +49(0)211-4560-444/ -589/ -990E-Mail: KochM[at]messe-duesseldorf.deWeb: https://www.medica.de/presseteamOriginal-Content von: MEDICA, übermittelt durch news aktuell