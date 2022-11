MEDICA 2022 und COMPAMED 2022 starten mit vielen Neuheiten und Prominenz - Lauterbach eröffnet Deutschen Krankenhaustag

Düsseldorf (ots) -Von Montag bis einschließlich Donnerstag kommt die medizinische Fachwelt aus Praxen, Kliniken, Forschung, Industrie, Politik, Krankenversicherungen und Fachhandel wieder in Düsseldorf zu ihrem jährlichen zentralen Treffpunkt zusammen. Dann starten mit einem deutlichen Beteiligungsplus im Vergleich zum Vorjahr die weltführende Medizinmesse MEDICA und die internationale Leitmesse für den Zulieferbereich der medizinischen Fertigung, die COMPAMED (Lauftage: 14. - 17. November 2022). Die MEDICA 2022 zählt eine Beteiligung von mehr als 4.400 Unternehmen aus 70 Nationen, bei der COMPAMED 2022 sind es rund 700 aus 36 Staaten. Fast alle Hallen des Düsseldorfer Messegeländes werden damit ausgelastet sein, wobei die COMPAMED die Hallen 8a und 8b belegt.In ihrer weltweit einzigartigen Kombination bilden MEDICA und COMPAMED die gesamte Prozesskette und das vollständige Angebot medizinischer Produkte, Geräte und Instrumente ab - von der Entwicklung, Herstellung bis hin zur Vermarktung und Dienstleistungen nach Inbetriebnahme in Praxen und Kliniken.Im Kontext der Corona-Pandemie sowie einer zunehmenden Ambulantisierung der Gesundheitsversorgung liegen unverändert stark im Trend Produkte und Services für den so genannten "Point-of-Care", z. B. labormedizinische Applikationen für die patientennahe Diagnostik. Davon profitieren auch Zulieferbetriebe mit ihren Innovationen auf dem Gebiet der Mikrofluidik (Flüssigkeitsmanagement auf kleinstem Bauraum), einer Schlüsseltechnologie hinsichtlich der Weiterentwicklung kompakter und einfach durchzuführender Analyseverfahren.Die Corona-Pandemie hat zudem in vielen Ländern der Digitalisierung des Gesundheitswesens einen "Booster" verpasst. Das kommt unter anderem der digitalgetriebenen Startup-Szene entgegen, die in den Messetagen zahlreiche Optionen geboten bekommt, sich Investoren und der medizinischen Fachwelt zu präsentieren. Anzuführen sind das MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM (in Halle 12) als Dialogplattform zu Digital-Health-Trends mit integrierten Pitch-Wettbewerben speziell für Startups sowie auch der MEDICA START-UP PARK als großer Gemeinschaftsstand (ebenfalls in Halle 12) mit rund 40 Beteiligungen.Die Bandbreite der hier gezeigten Neuheiten reicht von einem handflächengroßen System für die drahtlose Überwachung von Föten, neuartigen Ophtalmoskopen für die Krebs- oder Schlaganfalldiagnostik bis zu verschiedenen Lösungen auf Basis Künstlicher Intelligenz, etwa für das medizinische Ernährungsmanagement oder die aufwandsreduzierte Anfertigung elektronischer Krankenakten.Olympioniken geben Tipps beim MEDICA SPORTS HUBNeu im Programm der MEDICA ist inmitten des Themensegments der Physiotherapie der MEDICA SPORTS HUB (in Messehalle 4). An allen Laufzeittagen ist auf seiner Aktionsfläche das Fachpublikum eingeladen zum Training und Dialog mit Olympioniken, die zu den erfolgreichsten in der Geschichte Deutschlands zählen: Heike Henkel (Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Weltrekordlerin im Hochsprung) und Lars Riedel (Olympiasieger und mehrfacher Weltmeister im Diskuswerfen). In einem halbstündigen Wechsel sind messetäglich Kurzvorträge von ihnen, Talkrunden und auch sportliche Übungen zum Mitmachen geplant. Die Themen reichen von psychischer Gesundheit, Ernährung, Team-Erfolg bis hin zu professionellem Ausdauertraining oder auch Aspekten betrieblicher Gesundheitsförderung.Nicht nur Sport-Prominenz hat sich zur MEDICA 2022 angesagt, auch im Programm der Fachforen sowie der parallelen Konferenzen finden sich die Namen hochkarätiger Speaker. So nimmt Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach an der Auftaktveranstaltung zum 45. Deutschen Krankenhaustag (DKT), der jährlichen Leitveranstaltung für das Top-Management deutscher Kliniken, teil (Montag, 14.11./ CCD Ost).Karl-Josef Laumann wird als nordrhein-westfälischer Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales ebenfalls die MEDICA 2022 besuchen und sich am dritten Tag (16.11.) beim von der Techniker Krankenkasse organisierten MEDICA ECON FORUM (in Halle 12) Fragen der zukünftigen Gesundheitspolitik im Forum-Dialog widmen.Zum Rahmenprogramm der MEDICA zählen neben dem 45. Deutschen Krankenhaustag außerdem die Konferenz für Katastrophen- und Wehrmedizin DiMiMED sowie die MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFERENCE für die internationale Fachszene der Sportmedizin und Sportwissenschaft.Die Hallen der MEDICA 2022 und COMPAMED 2022 sind von Montag bis Donnerstag täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Fachmessen können mit einem für beide Veranstaltungen gültigen Ticket besucht werden und richten sich ausschließlich an Fachpublikum.