MECOTEC stärkt Präsenz auf dem schnell wachsenden Wellness- und Sportmarkt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und präsentiert vollelektrische cryo:one-Modellreihe auf der Dubai Active

Bitterfeld-Wolfen / Dubai (ots) -- Dubai Active, die größte Fitness-, Wellness- und Gesundheitsmesse des Nahen Ostens mit über 25.000 erwarteten Besuchern und über 250 Marken, findet vom 28. bis 30. Oktober im Dubai World Trade Center statt- Nick M. Aquino, MECOTEC General Manager für MENA, feiert sein Debüt auf der Expo"Die Bedeutung der VAE-Region in der Fitness- und Wellnessbranche hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Daher werden wir unsere Aktivitäten in dieser Region ausbauen und präsentieren als Teil unserer Strategie den Besuchern dieser bedeutenden Messe erstmalig unsere Kryo-Produkte", sagt Enrico Klauer, Geschäftsführer der MECOTEC GmbH, der Pionier in der Entwicklung elektrischer Kryogeräte."Besucher unseres Standes erleben mit unseren Produkten Kälte auf besonders elektrisierende und erfrischende Weise", sagt Nick M. Aquino, designierter General Manager der MECOTEC MENA, verantwortlich für den Nahen Osten und Nordafrika (MENA). "Wir stellen den Besuchern zwei unserer Highlight-Modelle der cryo:one-Serie vor, bei denen wir bereits eine große Nachfrage verzeichnen. Die starke Leistung bei Temperaturen von -85°C in Verbindung mit einem geringen Energieverbrauch macht unsere Kammern zur wirtschaftlich besten Wahl für unsere Kunden."Neben den Ganzkörper-Kältekammern präsentiert MECOTEC vor Ort zwei seiner vollständig stickstofffreien Kaltluftgeräte, die für lokale Behandlungen eingesetzt werden: Das cryoair C600 erreicht eine Temperatur von -60 °C und bietet eine konstante Kühlung über einen längeren Zeitraum ohne einzufrieren sowie einen einstellbaren Luftstrom. Die zu behandelnden Körperstellen sind jederzeit zugänglich und beweglich. Ein kompakteres cryoair Kaltluftgerät wird ebenfalls ausgestellt: das cryoair mini premium mit einer Temperatur von -32 °C.Das Produktsortiment von MECOTEC eignet sich besonders für Spa- und Wellnesseinrichtungen, Hotels, Fitnessstudios, medizinische Einrichtungen sowie für den Heimbedarf.Insgesamt ergeben sich vielfältige Vorteile der Kryotherapie: Die Regeneration nach Verletzungen und Krankheiten kann gefördert, die Leistungsfähigkeit gesteigert, Schmerzen, Entzündungen und Schwellungen gelindert und kosmetische Behandlungen unterstützt werden.Über DUBAI ACTIVEDubai Active ist die einzige internationale Fitness-, Wellness- und Sportmesse im Nahen Osten. Die Veranstaltung bietet eine spezielle Plattform für Fitnessprofis, die Themen rund um die Geschäftsentwicklung, das Networking sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten auf diesem Sektor fördert.Über die MECOTEC GmbHMECOTEC wurde 2006 gegründet und hat sich von einem Pionier auf dem Gebiet der Kryotechnologie zum weltweit führenden Unternehmen für Hightech-Kühllösungen in den Bereichen Pharma und Medizin, Wellness und Sport entwickelt. In unserem Hauptsitz in Deutschland betreuen mehr als 100 Mitarbeiter unsere Kunden weltweit über ein internationales Netzwerk von Vertriebs- und Serviceniederlassungen. Innovation liegt in unserer DNA und unsere Mission ist es, die beste Qualität - maßgeschneidert - für jeden Kunden auf der ganzen Welt anzubieten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über langjährige Distributoren auf der ganzen Welt.Weitere Informationen unter: www.mecotec.netAuf der Dubai Active ist MECOTEC in Halle 5, Standnummer D2B zu finden.Pressekontakt:Dr. Karin Funke-RappMECOTEC GmbHSonnenallee 14-3006766 Bitterfeld-Wolfen / GermanyM +49 176 627 55085@ karinfunkerapp@mecotec.netW www.mecotec.net