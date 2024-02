MDU Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation. In Bezug auf Mdu wird nun der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 14,37 Punkten, was darauf hinweist, dass die Mdu-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Mdu für diesen Punkt der Analyse eine "Gut"-Bewertung.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Mdu eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse führt zu einer "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger. Insgesamt erhält Mdu von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Mdu mit einer Rendite von -4,41 Prozent eine deutliche Unterperformance von mehr als 248 Prozent auf. Auch im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche liegt die Rendite von Mdu mit 411,68 Prozent deutlich darunter. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war hingegen eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Mdu.