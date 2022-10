Leipzig (ots) -Der MDR nimmt die aktuellen Preissteigerungen zum Anlass und präsentiert in der letzten Oktoberwoche ein umfassendes Informations- und Ratgeberangebot unter der Überschrift "Deutschland auf Sparflamme". In den Tagen vor dem Weltspartag am 28. Oktober geht es zudem auch um das Sparen im Sinne von Geld anlegen. Die aktuelle Entwicklung an den Finanzmärkten bietet nämlich neue Chancen, aber auch Risiken.In der Schwerpunktwoche "Deutschland auf Sparflamme" bietet der MDR seinem Publikum einige Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Die Antworten gibt es von Expertinnen und Experten der drei mitteldeutschen Verbraucherzentralen. An den Chats können Interessierte über das Internetangebot MDR.de (http://www.mdr.de) teilnehmen. Am Montag (24.10., 18 – 19.30 Uhr) stehen Fachberaterinnen und -berater der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt für allgemeine Fragen zum Einsparen und zum Sparen bereit. Am Dienstag (25.10., 21 Uhr) beantworten Expertinnen und Experten der Verbraucherzentrale Thüringen Fragen zum Thema "Energiesparen". Am Freitag (28.10., 18 – 19.30 Uhr), dem Weltspartag, soll es mit einem Team der Verbraucherzentrale Sachsen um Sparverträge, Versicherungen und andere Geldanlagen gehen. Für alle, die den Chat verpassen, besteht am Tag darauf die Möglichkeit, das Wichtigste aus dem Chat bei MDR.de nachzulesen.Spartipps im TV, Hörfunk und InternetWenn die Schwerpunktwoche am Samstag (22.10.) startet, ist bei mdr-wissen.de die neue Folge "Ich werde zum Sparfuchs" des Podcast "Meine Challenge" abrufbar. Im Nachrichtenradio MDR AKTUELL erklären Experten an diesem Tag in der Rubrik "Sparen mit Finanztip", welche Finanzanlagen sich für Kinder am meisten lohnen. Für den Samstagabend plant der "MDR SACHSENSPIEGEL" (19.30 Uhr) der Frage nachzugehen, ob man mit dem Medikamentenkauf in Tschechien sparen kann. Zudem strahlt das MDR-Fernsehen am Sonntagabend (22.20 Uhr) die dreiteilige MDR-Wissen-Doku-Reihe "Wer bezahlt die Zukunft?" aus. Am Montag werden bei MDR.de die Ergebnisse des Meinungsbarometers MDRfragt veröffentlicht. Daraus geht u.a. hervor, dass jeder Zweite bzw. jede Zweite eine starke finanzielle Mehrbelastung durch Preissteigerungen empfindet. Erfindungen zum Sparen wie ein Energiekosten sparendes Heizungssystem präsentiert "Einfach genial" am Dienstag (25.10., 19.50 Uhr) im MDR-Fernsehen. Die Videoclips sind auch in der ARD Mediathek und bei Youtube bzw. die Texte bei MDR.de abrufbar. Am Dienstag widmen sich das MDR-Magazin "Umschau" (20.15 Uhr, MDR-Fernsehen) und das Nachrichtenradio MDR AKTUELL dem Thema "Steigende Zinsen – Eigenheimfinanzierung in Gefahr". Am Donnerstag (27.10., 21 Uhr) beschäftigt sich das Gesundheitsmagazin "Hauptsache gesund" mit preiswerten Alternativen zu teuren Originalmedikamenten. Am Freitag (28.10.), dem Weltspartag, steht vor allem das Sparen in Sinne von Geldanlage im Mittelpunkt. In der Fernsehausgabe von MDR AKTUELL erklärt Hermann Josef Tenhagen vom Geld-Ratgeber "Finanztip", wie Sparen in Krisenzeiten gewinnbringend funktionieren kann.Alle Tipps zum Sparen werden im Internetangebot des MDR unter www.mdr.de/deutschland-auf-sparflamme gebündelt.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell