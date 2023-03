MDR-Talk „Fakt ist!“: Vier Tage Arbeit, drei Tage frei – Wunschdenken oder Zukunftsmodell?

Leipzig (ots) -Wie sieht das Arbeitszeit-Modell der Zukunft aus? Welche Unternehmen können sich die Einführung einer Vier-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich leisten? In welchen Bereichen wird das Modell nicht funktionieren? Diese Fragen werden in der neuen Folge von „Fakt ist! Aus Erfurt“ diskutiert – zu sehen am Montag, 20. März, 20.30 Uhr im Livestream auf mdr.de/fakt-ist und 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen.Anja Heyde und Lars Sänger moderieren die Sendung, bei der das Live-Publikum im Studio wesentlichen Anteil am Gesprächsverlauf hat und sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringt. Der Diskussion mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Unternehmerinnen und Unternehmern stellen sich im Podium folgende Gäste:- Lena Saniye Güngör, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der LINKEN im Thüringer Landtag- Marco Langhof, Präsident des Arbeitgeberverbandes Sachsen-Anhalt- Prof. Dr. Enzo Weber, Forschungsbereichsleiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung„Aus wirtschaftlicher Sicht war der Zeitpunkt nie ungünstiger als jetzt, um über die Einführung einer Vier-Tage-Woche zu diskutieren“, ärgert sich der Präsident des Arbeitgeberverbandes Sachsen-Anhalt, Marco Langhof. Händeringend würden viele Unternehmen nach Arbeitskräften suchen. Der demografische Wandel werde das in den nächsten Jahren noch verschärfen. Ganz anders bewertet das die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der LINKEN im Thüringer Landtag, Lena Saniye Güngör. Sie sieht in Arbeitszeitverkürzungen einen Standortvorteil gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Längst belegten Studien, dass Krankheitstage wegen Erschöpfung zunehmen. Durch die Reduktion der Arbeitszeit auf vier Tage á acht Stunden könne der Krankenstand gesenkt werden, was sich somit auch für die Arbeitgeber auszahle.Für den Arbeitsmarktforscher Professor Enzo Weber liegt die Lösung im Angebot flexibler Arbeitszeit-Modelle. Die könnten Verkürzungs- aber auch Verlängerungs-Möglichkeiten anbieten. Seine These: „Beschäftigte sind mit ihrer Arbeitssituation vor allem dann zufrieden, wenn sie ihre Arbeitszeit selbstbestimmt beeinflussen können.“Fakt ist! Aus Erfurt: „Vier Tage Arbeit, drei Tage frei – Wunschdenken oder Zukunftsmodell?“Montag, 20.03.2023, 20.30 Uhr im Live-Stream auf mdr.de/fakt-istMontag, 20.03.2023, 22.10 Uhr im MDR-FernsehenNach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E/)www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Jens Borghardt, Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell