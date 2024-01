MDC Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die technische Analyse der Aktien von Mdc zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 44,46 USD liegt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 54,97 USD, was einem Abstand von +23,64 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 48,22 USD, was einer Differenz von +14 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Mdc eher negativ sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung basierend auf 2 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten zeigt eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral". Die Kursprognose liegt bei 39,25 USD, was einem Abwärtspotential von -28,6 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhalten die Aktien von Mdc eine "Schlecht"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem positive Themen dominierten. In den letzten ein, zwei Tagen überwiegen jedoch die negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.