MDAX: Ein gelungener Einstand!

Zum Montag standen beim MDAX einige Änderungen an. Nach kurzer Abstinenz kehrte der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis in den Index zurück, was von den Anlegern offensichtlich sehr begrüßt wurde. Von der erneuten Notierung im Index der hiesigen Mid Caps erhoffen Anleger sich eine erhöhte Aufmerksamkeit, zusätzlichen Antrieb gibt es von Seiten der Analysten. Jene trauen der Encavis-Aktie Kurssteigerungen bis in… Hier weiterlesen