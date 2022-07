MDAX: Ein Wechselbad der Gefühle!

Nach einer starken Vorwoche sind die Anleger verhalten in die neue Handelswoche gestartet. Der deutsche Leitindex drehte nach anfänglichen Kursverlusten im Laufe des Vormittags wieder ins Plus, nur um zum Handelsende wieder etwas zurückzukommen. Für den Kleinstwerteindex SDAX gab es zum Auftakt in die neue Woche ebenfalls leichte Kursverluste. Am Ende des Tages stand ein Minus von 0,49 Prozent. Während… Hier weiterlesen