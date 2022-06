MDAX: Überall das gleiche Bild!

Die Märkte standen am Montag weiterhin voll und ganz im Zeichen von Rezessionsängsten. Nahezu keine Aktie konnte sich dem enormen Verkaufsdruck entziehen, welcher durch die erschreckend hohe Inflation in den USA zustande gekommen war. Eben jene fachte jüngst Befürchtungen an, dass sowohl in Übersee als auch in hiesigen Gefilden eine Rezession bevorstehen könnte, die sich auch durchaus längere Zeit hinziehen… Hier weiterlesen