MDAX: Der Negativtrend setzt sich fort - nun droht die dritte Verlustwoche in Folge!

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Trotz positiver Signale aus Asien haben DAX & Co. am Donnerstag ihre Verluste vom Vortag ausgeweitet. Für den deutschen Leitindex ging es bei der Schlussglocke um 1,76 Prozent gen Süden, für den Index der mittelgroßen Werte MDAX standen am Ende sogar Verluste von 2,74 Prozent zu Buche. Während der Kleinstwerteindex SDAX etwas mehr als 2 Prozent verlor, hielten sich die… Hier weiterlesen