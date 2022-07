MDAX: Die Bären halten den Druck hoch!

Finanztrends Video zu DAX



Wie befürchtet gehen auch im zweiten Halbjahr die volatilen Bewegungen an den hiesigen Aktienmärkten weiter. Zwar konnten sich DAX & Co. nach einem schwachen Dienstagshandel in der vergangenen Woche zu einer kleineren Erholung aufschwingen, doch diese gerät in dieser Woche schon wieder ins Stocken. Seit Wochenbeginn geht es für den deutschen Leitindex, den Kleinstwerteindex SDAX, den TecDAX und den Index…