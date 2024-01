MC Mining Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei Mc Mining wurde der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Mc Mining-Aktie hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Mc Mining eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Mc Mining von 0,15 AUD mit 0 Prozent Entfernung vom GD200 (0,15 AUD) ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt ebenfalls einen Kurs von 0,15 AUD, was erneut auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Mc Mining-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Mc Mining derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchsbranche. Dieser Unterschied von 22,88 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Bezüglich des Sentiments und Buzz-Faktors wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Mc Mining eine übliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Mc Mining als "Neutral"-Wert bewertet.