MC Mining Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Dividendenrendite für Mc Mining beträgt aktuell 0 Prozent, was nur geringfügig unter dem Durchschnitt von 0 liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird auch dieses Kriterium als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Mc Mining derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,15 AUD, während der Aktienkurs bei 0,145 AUD um -3,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,15 AUD führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird Mc Mining also mit einer "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung beurteilt.