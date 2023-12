MC Mining Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Mc Mining wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Mc Mining-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mc Mining-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,15 AUD mit dem aktuellen Kurs übereinstimmt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt ebenfalls eine geringe Abweichung, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf Dividenden liegt Mc Mining mit einer Ausschüttung von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 22,57 % für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Aufgrund dieser Differenz wird die Einstufung als "Schlecht" vorgenommen.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Mc Mining ist positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Mc Mining, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".