Shenzhen Guangju Energy-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Eine hohe relative Stärke zeigt an, dass ein Titel eher überkauft ist und daher kurzfristig Kursrücksetzer wahrscheinlicher sind. Im Gegensatz dazu können bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne erzielt werden. Für Shenzhen Guangju Energy wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 zeigt aktuell einen Wert von 23,88 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 40,89, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Shenzhen Guangju Energy damit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shenzhen Guangju Energy mit 0,35 % unter dem Branchendurchschnitt von 4,25 %, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Energie" hat die Aktie von Shenzhen Guangju Energy im letzten Jahr eine Rendite von 30,94 % erzielt, was 23,94 % über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine gute Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt einen positiven Trend für die Shenzhen Guangju Energy-Aktie signalisieren, was zu einer insgesamt positiven Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren führt.