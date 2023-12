MCJ Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Mcj als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Für die Mcj-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 37,11, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert beträgt 56,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Die Stimmung und der Buzz um die Aktien werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild bei Investoren und Internetnutzern gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Mcj zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Mcj war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Mcj bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Mcj-Aktie sowohl auf Basis des längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch des kurzfristigeren (50-Tage-Durchschnitt) gleitenden Durchschnitts nahe dem jeweiligen Wert gehandelt wird. Aufgrund dessen erhält die Aktie von Mcj auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Mcj von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Mcj.