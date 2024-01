MCH Aktie: Keine Angst!

Die Mch-Aktie wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 4,39 CHF, während der aktuelle Kurs bei 4,18 CHF liegt, was einer Abweichung von -4,78 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 4,31 CHF weist eine Abweichung von -3,02 Prozent auf. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mch-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 33, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 62,18 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine neutrale Bewertung wider, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen sind. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.