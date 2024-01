MCC Meili Cloug Computing Industry Investment Aktie: Der absolute Knall!

Die Aktie von Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Papier & Forstprodukten einen geringeren Ertrag von 1,94 Prozentpunkten bedeutet. Diese niedrigeren Dividenden führen zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt für die Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment-Aktie einen RSI-Wert von 53,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,92 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 11,88 CNH für die Aktie von Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,06 CNH, was einer Abweichung von -6,9 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, wobei die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird.

Im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche hat die Aktie von Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,97 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -7,55 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -7,42 Prozent um 7,55 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.