MBK Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet zeigt, dass sich die Stimmung für Mbk -Japan in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird für Mbk -Japan mit einer Ausprägung von 70,27 bewertet, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 47,32, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Zudem gab es in den vergangenen Tagen weder stark positive noch negative Diskussionen rund um Mbk -Japan.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Mbk -Japan derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 300,37 JPY, womit der Kurs der Aktie (329 JPY) um +9,53 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 330,48 JPY, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,45 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".