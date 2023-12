MBK Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Mbk-Japan-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 296,37 JPY verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 349 JPY, was einem Unterschied von +17,76 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 318,28 JPY über dem gleitenden Durchschnitt (+9,65 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mbk-Japan-Aktie für die einfache Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Mbk-Japan-Aktie wird als neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt nicht stark mit der Aktie befasst hat.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben keine eindeutige Veränderung gezeigt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war unauffällig, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mbk-Japan-Aktie liegt bei 37,93, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 40,54, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Insgesamt erhält die Mbk-Japan-Aktie somit aus verschiedenen technischen und sentimentalen Analyseaspekten eine neutrale Bewertung.