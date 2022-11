MBB mehr als nur auf Kurs in 2022 – Prognose hoch. Umsatz wächst kräftig.Gewinn höher als erwartet.

Weitere Suchergebnisse zu "MBB":

MBB SE (ISIN. DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, meldete am Freitag Zahlen. Konzernumsätze aus diversen Quellen summierten sich zu einem Plus von 27% auf insgesamt 639 Mio EUR mit einer EBITDA-Marge von 11% – bereinigt 70,6 Mio EUR. Und es reichte sogar zu einer Prognoseerhöhung. Denn „aufgrund der erfreulichen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten und einem positiven Ausblick auf das vierte Quartal“ erhöhte MBB seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr von mehr als 740 Mio auf mehr als 800 Mio EUR und bestätigt die prognostizierte EBITDA-Marge von mindestens 10 %. MBB wird somit im Geschäftsjahr 2022 ein entsprechend höheres bereinigtes EBITDA erzielen. Beigetragen haben dazu auch die ebenfalls heute ihre 9-Monats-Zahlen präsentierenden, börsennotierten Töchter:

Friedrich Vorwerk AG – 36% der Aktien gehören derzeit noch MBB – Umsatz plus 23,8% – Marge 12% / Aumann AG – 40% der Aktien gehören aktuell MBB – Umsatz plus 31,8 % – Marge von 3,7 %. Von der ebenfalls börsennotierten 76,8%-Tochter Delignit AG (DE000A0MZ4B0) liegen aktuell nur die Halbjahresergebnisse vor: Umsatz Minus rund 10% – Marge 5,9%.

MBB kann insbesondere wegen Friedrich Vorwerk auf ein starkes Q3 aufbauend die Prognose erhöhen

Im Q3 wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr sogar um 48,8 % auf 260,5 Mio eUR. Das bereinigte EBITDA stieg im selben Zeitraum um 79,7 % auf 32,5 Mio EUR. Die EBITDA-Marge erreichte 12,6 % und übertraf damit die Erwartungen.

Das Segment Service & Infrastructure konnte in den ersten neun Monaten den Umsatz um 27,2 % auf 340,2 Mio EUR bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 16,5 % steigern. Im dritten Quartal wuchs das Segment um 52,6 % auf einen Umsatz von 146,5 Mio EUR. Zum Segment zählt die Friedrich Vorwerk und der IT-Security Anbieter DTS. Dieser konnte in den ersten neun Monaten um 39,5 % auf 81,5 MioEUR Umsatz wachsen und steuert damit auf 100,0 Mio EURJahresumsatz zu. Das EBITDA der DTS konnte sogar um 50,8 % auf 13,2 Mio EUR wachsen, was einer Marge von 16,2 % entspricht.

Segment Technological Applications steigerte Umsatz in den ersten neun Monaten um 23,0 % auf 222,1 Mio EUR bei einer EBITDA-Marge von 4,2 %.

Im dritten Quartal lag das Umsatzwachstum sogar bei 37,1 % mit einer EBITDA-Marge von 4,8 %. Größter Wachstumstreiber des Segments war die auf E-Mobility spezialisierte Aumann AG. Und Delignit konnte im selben Zeitraum sowohl Umsatz als auch EBITDA-Marge nahezu konstant halten, was für ein gutes Q3 spricht. Im Segment Consumer Goods stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten um 41,9 % auf 76,9 Mio EUR. Die EBITDA-Marge des Segments lag mit 6,4 % zwar unter Vorjahr, im dritten Quartal übertraf sie jedoch mit 8,5 % den Vorjahreswert.

340,1 Mio EUR Kriegskasse bei der MBB Holding – gerüstet für Stürme und/oder Übernahmen

MBB sehe sich mit einer Eigenkapitalquote von 68,5 % sowohl für weiteres Wachstum als auch für makroökonomische Herausforderungen bestens gerüstet. Die Konzernliquidität betrug Ende September 443,0 Mio EUR und die Nettoliquidität 359,9 Mio EUR, wovon 340,1 Mio EUR auf die Holding MBB SE entfielen. Der Rückgang der Liquidität seit Jahresbeginn sei in einem zum großen Teil temporären Aufbau des Working Capital begründet, welches sich zum Jahresende wieder normalisieren sollte. Der Rückgang der Liquidität auf Ebene der Holding MBB SE geht auf einen umfangreichen Aktienrückkauf (5,2 Mio EUR), die Anteilserhöhung bei Aumann (11,6 Mio EUR), die Entwicklung der Wertpapiere(Minus 32 Mio EUR) und die gezahlte Dividende (1,98 EUR je Aktie) zurück.

MBB, den Namen kennt man doch?

1995 gründeten Gert-Maria Freimuth und Dr. Christof Nesemeier in Berlin die Nesemeier & Freimuth GmbH. Die Idee hierzu wurde bereits 1986 während ihres Studiums in Münster geboren. 1997 übernahmen beide mit ihrer Gesellschaft die MBB Gelma Industrieelektronik GmbH – eine frühere Tochter des Konzerns Messerschmitt-Bölkow-Blohm – von der Daimler-Benz Aerospace AG. Fortan wurde das Kürzel MBB im Unternehmensnamen geführt. 2006 folgte der Börsengang und im Jahr 2008 der Wechsel in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. 2022 arbeiten mehr als 32000 Mitarbeiter für die MBB. Die Gründer sind auch nach dem Börsengang mehrheitliche Eigentümer der Gesellschaft.



MBB SE | Powered by GOYAX.de