MBB Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse der Mbb-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine positive Bewertung. Mit einem GD200 von 82,12 EUR liegt der Kurs der Aktie (94,7 EUR) um +15,32 Prozent über diesem Trendsignal, was als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 92,01 EUR, was einer Abweichung von +2,92 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionsforen und sozialen Medien gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Mbb in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingestuft. In den vergangenen Wochen dominierten besonders negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Mbb derzeit bei 1,1 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

