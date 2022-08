MBB-Aktie: Neues Tief - jetzt droht weiteres Ungemach!

Weitere Suchergebnisse zu "MBB":

Finanztrends Video zu MBB



mehr >

Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB hat sich in diesem Jahr wie so viele andere Werte nicht besonders gut entwickelt. Im Gegenteil, seit Jahresbeginn stehen Kursverluste von 28,75 Prozent zu Buche. Würde man jetzt einen Cut machen, wäre 2022 damit nach 2008 das schwächste Börsenjahr in der Geschichte des mittelständischen Familienunternehmens. Im Jahr der Finanzkrise sackten die Kurse um etwas mehr… Hier weiterlesen