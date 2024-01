MA Financial Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der aktuelle Ma-RSI beträgt 42,55, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 37,81, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in den Diskussionen über Ma. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Insgesamt wurde über Ma in etwa normaler Frequenz diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,82 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,59 AUD weicht daher um +15,98 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,21 AUD) liegt mit einer Abweichung von +7,29 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 5,59 AUD. Somit erhält die Ma-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis eine gute Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Ma diskutiert, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Aufgrund des vorherrschenden positiven Stimmungsbildes erhalten die Anleger-Aktien heute insgesamt eine gute Einschätzung. Somit erhält Ma auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine gute Bewertung.