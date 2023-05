MAX-Award: 23 Trophäen bei der Preisverleihung vergeben / Philipp und Keuntje setzt sich im Agenturranking erneut an die Spitze

Finanztrends Video zu Platin



Frankfurt am Main (ots) -10-mal Gold, 8-mal Silber und 5-mal Bronze - so liest sich die Bilanz der diesjährigen Preisverleihung des MAX-Awards, dem einzigen Wettbewerb für moderne datenbasierte Dialog-Kommunikation in Deutschland. Mehr als 100 Gäste waren vor Ort dabei, als Moderator Alex Mazza am 9. Mai um 20 Uhr die Verleihung in der unweit vom OMR Festival Gelände gelegenen GUDBERG NERGER GALLERY in der Poolstraße einläutete und durch einen spannenden Abend voller Emotionen führte.Sieger des Abends war die Kampagne "The Homeless Gallery" von Mantikor und Philipp und Keuntje, die sich Gold in den Kategorien Gesellschaftlicher Dialog und Customer Journey sicherte, mit Silber in der Kategorie Dialog Innovation ausgezeichnet wurde und auch noch zum Best in Show Act mit den meisten Stimmen im Online-Voting gekürt wurde. Dem Gesamtsieger waren aber gleich mehrere Kampagnen dicht auf den Fersen. Die Arbeit "Shoa Memorial Frankfurt" von Fork Unstable Media im Auftrag für das Jüdische Museum Frankfurt holte Gold in der Kategorie Data Management und zwei Mal Silber in den Kategorien Gesellschaftlicher Dialog und Community Building. Ebenfalls sehr erfolgreich war die Kampagne "Cheat Cookies" von Saatchi & Saatchi für Mondelez Europe. Sie gewann Gold in den Kategorien Dialog Innovation und Community Building.Über das wertigste Edelmetall freuten sich auch noch drei weitere Agenturen: In der Kategorie Nachhaltigkeit gelang Digitas Pixelpark mit der Arbeit "Operation #OCEANDETOX" im Auftrag von WWF der Sprung nach ganz oben auf das Siegertreppchen. Ogilvy konnte sich in der Kategorie Customer Relation mit seiner Kampagne "Jede Bahnfahrt zählt. Fürs Klima. Und für mich." für die Deutsche Bahn an die Spitze setzen. Und die beiden Arbeiten "Monopoly bei McDonald's 2022" und "Mutlicht" - beide für den Kunden McDonald's - machten Scholz & Friends zum doppelten Goldsieger in den Kategorien Brand Building und Customer Activation.Für den MAX Junior Award konnte das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft e. V." erneut als Pate gewonnen werden. Die Aufgabe in diesem Jahr bestand darin, eine kreative und umsetzbare Dialogmarketing-Kampagne zu entwickeln, um Spenden für die "Nothilfe weltweit" anlässlich des Giving Tuesday am 28. November 2023 zu generieren. Mit ihrer Arbeit "Unmute the Crisis" gewannen Jan-Niclas Schindzielorz und Sophie Dühn von der Agentur Track den Nachwuchswettbewerb.Im Gesamtranking der Agenturen belegte Philipp und Keuntje zum zweiten Mal in Folge mit sicherem Abstand den ersten Platz vor Mantikor und Scholz & Friends."Innovationen überschlagen sich in der Kommunikations-Branche. Vieles wird wild durcheinandergewirbelt. Da ist es schon beeindruckend, wie es großen Agenturen unmittelbar gelingt, auch neue Technologie pointiert einzusetzen. Das wirklich besondere bleibt aber die Kraft herausragender Ideen: Kreativität macht den Unterschied. Auch 2023. Herzlichen Glückwunsch an alle, die sich damit in diesem harten Wettbewerb durchsetzen konnten!", so das Resümee von Ann-Sophie Sell, leidenschaftliche Kreative und Jurypräsidentin des MAX-Awards.DDV-Präsident Patrick Tapp ergänzt: "Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der abgegebenen Stimmen im Online-Voting mehr als verdoppelt. Mit unserem interaktiven Abstimmungsverfahren über die Gewinnerinnen und Gewinner setzen wir den Dialog über die Kampagnen mit der Öffentlichkeit fort und stellen sicher, dass alle die gleichen Chancen haben. Das unterscheidet den MAX von allen anderen Kreativ-Wettbewerben".Der DDV bedankt sich herzlich für ihr Engagement bei allen Sponsoren und Partnern des MAX-Awards: Digitas Pixelpark GmbH, DLA Piper UK LLP, Giesinger Biermanufaktur & Spezialitätenbraugesellschaft mbH, Mantikor GmbH, MDMWG machdochmalwasgeiles AG, Skaag Town sowie zahlreichen Medienpartnern.Die Gewinnerinformationen und weiteres Pressematerial zur Preisverleihung des MAX-Awards 2023 sind hier (https://nextcloud.ddv.de/index.php/s/NgmEjB8oP7jie6D) abrufbar.Alle Infos zum Wettbewerb unter: www.max-award.deÜber den MAX:MAX ist der Marketingwettbewerb für kreative und erfolgreiche Eins-zu-Eins-Kommunikation im digitalen Zeitalter. Einmal im Jahr vergibt der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) den Preis für die besten Dialogarbeiten im deutschsprachigen Raum an Agenturen und werbungtreibende Unternehmen. Eine Qualifizierungs- und Entscheidungsjury legt aus allen Einreichungen die Shortlist fest. Über die endgültige Platzierung der Arbeiten entscheidet ein öffentliches Online-Voting.Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttps://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell