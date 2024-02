MAXHUB stellt das XCore Kit vor und bringt das Microsoft Teams Rooms Erlebnis in größere Räume

Barcelona (ots/PRNewswire) -MAXHUB, der weltweit führende Anbieter von integrierten Kommunikations- und Displaylösungen, kündigt heute die Zertifizierung seines XCore Kit (https://www.maxhub.com/en/xcore-kit/)s sowie von zwei UC-Peripheriegeräten für Microsoft Teams an. Das MAXHUB XCore Einstiegskit wurde entwickelt, um kleine und mittelgroße BYOD-Arbeitsumgebungen in zertifizierte Microsoft Teams-Umgebungen umzuwandeln. Die Vorteile dabei sind die maximale Kosteneffizienz und die optimierte Benutzererfahrung für hybride Teams und Zusammenarbeit.Das XCore Kit bildet zusammen mit anderen Paketen und Peripheriegeräten die MAXHUB XT-Serie. (https://www.maxhub.com/en/xt-series/) Die XT-Serie bietet eine umfassende Lösung für Teams Rooms, die aus einem Konsolen-Kit, Kameraoptionen, Freisprecheinrichtung und optionalen Bildschirmen besteht, mit denen sich BYOD-Besprechungsräume leicht umgestalten lassen.Darren Lin, CEO von MAXHUB US, sagt: „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Inspirationen und sinnvolle Verbindungen im geschäftlichen Bereich zu fördern. Das preisattraktive MAXHUB XCore Kit ist ein direktes Ergebnis. Wir sind der einzige Lösungsanbieter auf dem Markt, der ein komplettes Unified Communications-, Display- und interaktives Flachbildschirm Produktportfolio anbieten kann. Unsere 19-jährige Erfahrung mit umfangreicher Forschung und Entwicklung, gepaart mit unseren robusten Supply-Chain-Management-Fähigkeiten, senkt die Einstiegshürde bei der Arbeit mit Microsoft Teams Rooms-Erlebnis erheblich."MAXHUB XCore Kit verwandelt BYOD-Meetingräume in Microsoft Teams RoomsDas MAXHUB XCore Kit besteht aus einem Mini-PC sowie einer Konsole mit Touchdisplay. Es ist die ideale Lösung für die Aufrüstung von BYOD-Meetingräumen zu Teams Rooms, insbesondere für kleine bis mittelgroße Räume.Das Kit ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Konferenzraumsysteme und BYOD-Konfigurationen, was die Installation vereinfacht und gleichzeitig bestehende Investitionen wahrt. Mit dem 105-Zoll 21:9-Display von MAXHUB wird den Benutzern ein perfekter Übergang zu einem immersiveren Erlebnis garantiert. Sollte ein 16:9-Display benötigt werden, bietet MAXHUB die Möglichkeit, die CMA-Serie (https://www.maxhub.com/en/cma_series/) mit Displays in Größen von 43 bis 98 Zoll problemlos zu integrieren.Weitere Merkmale des XCore-Kits sind:- Das Windows-basierte Computer-Modul ist mit dem 12th Gen Intel® CoreTM Prozessor mit TPM 2.0 für eine robuste und sichere Meeting-Umgebung ausgestattet.- Die Touch-Konsole verfügt über einen entspiegelten 10,1"-Full-HD-Touchscreen, der eine intuitive Zusammenarbeit und Verwaltung ermöglicht.- Ein USB-C-Kabelsystem verbindet Ihr Front-of-Room-Display und alle vorhandenen USB-Peripheriegeräte ganz einfach.- Nahtlose Integration mit MAXHUB und dem Ökosystem von Peripheriegeräten und anderen bestehenden Systemen im Konferenzraum.- 3 Jahre Garantie und Support vor Ort.Die MAXHUB XT-Serie vereinfacht den Zugang sowie die BereitstellungDie MAXHUB XT-Serie ist die optimale Wahl für hybride Konferenzräume und lässt sich nahtlos in Microsoft Teams Rooms integrieren. Die XT-Serie bietet eine umfassende Produktpalette mit Konsolen-Kits, Peripheriekomponenten und einer Reihe modernster Displays. Die XT-Serie stellt eine flexible Lösung dar, die die Zusammenarbeit verbessert und unbegrenzte Möglichkeiten an den Tag legt.Das für Microsoft Teams zertifizierte MAXHUB XT10-VB Kit (https://www.maxhub.com/en/xt10-vb-kit/) baut auf dem XCore Kit auf und bündelt die integrierte Videosoundbar MAXHUB UC S07 (https://www.maxhub.com/en/s07/), die sich durch eine vereinfachte Bereitstellung mit nur einem Kabel und eine bemerkenswerte Erweiterbarkeit auszeichnet. Das XT10-WS Kit, das die Freisprecheinrichtung UC BM35 (https://www.maxhub.com/en/bm35/) mit der intelligenten Kamera UC W31 (https://www.maxhub.com/en/uc-w31/) kombiniert, erfüllt die variierenden Audio- und Videoanforderungen der Teilnehmer. Zusätzlich zu den Kits bietet MAXHUB eine Vielzahl von Audio- und Video-Peripheriegeräten sowie eine Reihe von Displays in verschiedenen Größen und Formaten an, die sich nahtlos in die vorhandene Konferenzraumausstattung integrieren lassen und dem Nutzer eine einfache Anpassung der Einrichtung an seine spezifischen Anforderungen ermöglichen.Das Engagement von MAXHUB geht aber über die Herstellung eines umfassendes Angebots an Lösungen für moderne Konferenzräume hinaus. Mit der MAXHUB XT-Serie erhalten die Benutzer nicht nur eine erstklassige Ausstattung, sondern auch ein One-Stop-Shopping-Erlebnis, das alle ihre Bedürfnisse in Bezug auf Konferenzräume abdeckt. MAXHUB bietet Unternehmen mit seinem umfangreichen Produktportfolio durchgängige, effiziente und innovative Besprechungslösungen.Um mehr über MAXHUB Produkte für Microsoft Teams Rooms zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.maxhub.com/en/xt-series/.Über MAXHUBMAXHUB ist ein branchenführender Anbieter von integrierten Kommunikations- und Displaylösungen. Als F&E-geführtes Unternehmen entwickelt MAXHUB eine Reihe von branchenführenden Lösungen, die dazu beitragen, dass Menschen nahtlos miteinander verbunden sind und die Teamarbeit effizienter und effektiver wird.Weitere Informationen über MAXHUB finden Sie unter www.maxhub.com.