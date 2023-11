MAV Beauty Brands Aktie: Das ist ein Knall!

Die technische Analyse von Mav Beauty Brands-Aktien zeigt, dass das Unternehmen derzeit eine "Schlecht"-Bewertung aufweist. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt weist auf einen Abwärtstrend hin. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,28 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,04 CAD liegt, was einer Abweichung von -85,71 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,05 CAD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-20 Prozent). Insgesamt erhält Mav Beauty Brands somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Mav Beauty Brands-Aktien war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation, und es wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral", was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Mav Beauty Brands zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (60 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Mav Beauty Brands eine Rendite von 0 Prozent auf, was 4,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Persönliche Produkte" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.