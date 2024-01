MAST Energy Developments Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Mast Energy Developments liegt bei 68,18, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 68, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Mast Energy Developments-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In technischer Hinsicht ist die Mast Energy Developments mit einem Kurs von 0,55 GBP nun -45,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -58,02 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Mast Energy Developments wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Dadurch erhält Mast Energy Developments auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.