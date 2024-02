MAST Energy Developments Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Mast Energy Developments-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,17 GBP verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,385 GBP lag, was einer Abweichung von -67,09 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,52 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs (-25,96 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mast Energy Developments-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Aktivität im Netz durchschnittlich ist, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Mast Energy Developments daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Mast Energy Developments liegt bei 64,29, was eine Bewertung als "Neutral" nach sich zieht. Der RSI25 beläuft sich auf 50,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie.