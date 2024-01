MARSHBERRY VERÖFFENTLICHT 2024 VERSICHERUNGSVERTRIEBSMARKTBERICHT FÜR EUROPA

Woodmere, Ohio (ots/PRNewswire) -Der europäische Versicherungsmaklermarkt wandelt sich mit unglaublicher Geschwindigkeit.MarshBerry, ein globales M&A-Beratungsunternehmen für Versicherungsmakler und Vermögensverwaltungsfirmen, hat seinen ersten Versicherungsvertriebsmarktbericht für Europa veröffentlicht.Der europäische Versicherungsmaklermarkt wandelt sich mit unglaublicher Geschwindigkeit von fragmentiert zu konsolidiert und von regional/national zu international. Während die Versicherungsmaklerfirmen in den USA in den letzten Jahren viel stärker konsolidiert wurden, ist ein Großteil Europas immer noch stark fragmentiert. Die Konsolidierungswelle breitet sich jedoch über den Atlantischen Ozean aus.In diesem sich entwickelnden Markt sind Qualität und Wachstum die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale. Die Frage, die man sich stellen muss, lautet: Wie können Unternehmen das leistungsstärkere Wachstumsunternehmen werden, das heller als die Konkurrenz leuchtet?Der Versicherungsvertriebsmarktbericht für Europa zeigt auf:- Panorama des europäischen Versicherungsvertriebs- Die Zusammensetzung einer stark fragmentierten Branche- Trends, die den Maklermarkt umgestalten- Die aufstrebende Klasse der europäischen Makler- Ausblick 2024 und darüber hinaus„Als eines der führenden Beratungs- und Consultingunternehmen der Branche kennt MarshBerry den Wert von Schlüsseldaten und Erkenntnissen, die Makler in ganz Europa dabei unterstützen, in den Bereichen, die ihr Geschäft betreffen, auf dem Laufenden zu bleiben", so John Wepler, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von MarshBerry.Wenn Sie Fragen dazu haben, wie MarshBerry Unternehmen in den USA oder in Europa dabei hilft, ihren Weg in die Zukunft zu gestalten, kontaktieren Sie uns bitte noch heute.MarshBerry - Kunden helfen, zu lernen, sich zu verbessern und Mehrwert zu schaffenMarshBerry wurde 1981 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzberatungs- und Consulting-Dienstleistungen für die Versicherungsmakler- und Vermögensverwaltungsbranche, der seinen Kunden hilft, zu wachsen und ihre Geschäftsstrategien voranzutreiben. Mit Standorten in ganz Nordamerika und Europa umfasst die Marktsektorexpertise von MarshBerry Sach- und Unfallversicherungsvertreter und -makler, Unternehmen der betrieblichen Altersversorgung und Spezialvertriebe, Partner in den Bereichen Insurtech, Kapitalmärkte und Versicherungsträger sowie registrierte Anlageberater, Altersvorsorge- und Lebensversicherungsunternehmen. Kunden wählen MarshBerry als vertrauenswürdigen Berater für jede Phase der Unternehmensführung, um ihnen zu helfen, durch Finanzberatungslösungen (Investment Banking, Fusions- und Übernahmeberatung, Fremdkapital- und Kapitalbeschaffung, Unternehmensberatung), Wachstumsberatungslösungen (organisches Wachstum, Aggregation, Führung, Vertriebs- und Talentlösungen) sowie Marktintelligenz und Leistungsbenchmarking Werte aufzubauen, zu steigern und zu erhalten. Mehr erfahren Sie unter www.MarshBerry.com.Investmentbanking-Dienstleistungen in den USA, angeboten durch MarshBerry Capital, LLC, Mitglied FINRA und SIPC, und eine Tochtergesellschaft von Marsh, Berry & Company, LLC, 28601 Chagrin Blvd, Suite 400, Woodmere, OH 44122 (440) 354-3230.MC:Lauren ByersLeitende Vizepräsidentin - MarketingT. +1 440 392 6546E. Lauren.Byers@marshberry.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/351830/marshberry_logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4065788-1&h=3451847202&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F351830%2Fmarshberry_logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F351830%2Fmarshberry_logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/marshberry-veroffentlicht-2024-versicherungsvertriebsmarktbericht-fur-europa-302033072.htmlOriginal-Content von: MarshBerry, übermittelt durch news aktuell