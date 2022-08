Wien/Chicago (ots) -Der Report identifiziert MARMIND als einen "Strong Performer" unter den 9 bedeutendsten Anbietern im Bereich Marketing Resource Management.MARMIND, ein führender Anbieter für Marketing Resource Management-Software, gab heute bekannt (https://www.ots.at/redirect/marmind), dass das Unternehmen als ein "Strong Performer" im Forrester Wave™-Report: Marketing Resource Management, Q3 2022" von Forrester Research, Inc. ausgezeichnet wurde.Im Anbieterprofil von MARMIND in der Forrester-Bewertung heißt es: "Der Fokus des Newcomers MARMIND auf "Pläne, Budgets und Ergebnisse" ist einzigartig in einem Feld von Content-Legacy MRM-Anbietern. MARMIND versteht sich selbst als "Marketing-Cockpit", das das gesamte Marketing steuert, ausgehend von seiner europäischen Basis."Der Report führt auch an, dass "MARMIND wie weitere Anbieter stark in KI für Innovationen investiert, aber im Gegensatz zu anderen, zielt es darauf ab, Algorithmen für unterschiedliche Zwecke zu entwickeln: Ressourcen-Attributionsmodellierung und Marketing Analytics, um den "Ergebnis"-Teil seines Werteversprechens zu erfüllen."MARMIND erhielt in den folgenden Kriterien die höchstmögliche Punktzahl, die als überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen in der Bewertung definiert ist:● Innovations-Roadmap● Performance (Strategie)● Kommerzielles Modell● Finanzplanung● Budgetplanung● Zentrale Plattform“Wir fühlen uns geehrt, von Forrester Research als "Strong Performer" in der Marketing Resource Management-Evaluation ausgezeichnet worden zu sein", sagt Patrick Moser, MARMIND Managing Director. "Wir glauben, dass unsere Position im Forrester Wave™ für Marketing Resource Management eine Bestätigung unserer Vision ist, Marketiers eine effektive Planung und Echtzeit-Kontrolle über ihr Marketing zu ermöglichen."Der Forrester Wave™: Marketing Resource Management, Q3 2022 Report bewertete 9 Anbieter von Marketing Resource Management und kam zu dem Ergebnis, dass "das Herzstück der Plattform des Unternehmens (MARMIND) der integrierte Kalender ist, der durch seine Fähigkeit, sich auf jedes Projekt, jede Kampagne, jede Abteilung, jede Marke usw. beziehen zu können, herausragend ist." Weiter heißt es: "Ein Quick-Start-Menü ermöglicht einfache Aktionen und die Nutzung jedes Kalendereintrags. Dashboards bieten die Flexibilität von Pivot-Tabellen; Benutzer können Datenvisualisierungs-Widgets auf jede beliebige Weise erstellen."“Der Fokus unseres Teams auf Innovation und Nutzerfreundlichkeit für unsere Kunden hat entscheidend zu unserem Erfolg beigetragen. Wir sind sehr stolz darauf, als „Strong Performer“ ausgezeichnet worden zu sein, und werden uns weiterhin darauf konzentrieren, unseren Kunden eine Lösung zu bieten, die ihnen dabei hilft, ihren Marketingerfolg bestmöglich zu steuern", fügt Moser hinzu.Weitere Informationen zum Forrester Wave™: Marketing Resource Management Q3 2022 Report, finden Sie hier auf der Website von Forrester (https://bit.ly/3QaCcav).Über MARMINDMARMIND® ist eine führende Plattform für Marketing Resource Management, die es Marketern weltweit ermöglicht, ihre Ressourcen zu optimieren und ihre Ergebnisse zu maximieren.MARMIND® ist das einzige Marketing-Cockpit, das nahtlose Workflows für die Planung, Budgetierung und Ergebnisanalyse über verschiedene Lösungen, Abteilungen und Standorte hinweg ermöglicht und damit Unternehmen dabei unterstützt, bessere Entscheidungen zu treffen.Wir greifen auf ein großes Netzwerk von Marketingexperten und Technologiepartnern zurück und bieten ergänzende Beratungs-, Implementierungs- und Supportleistungen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden alles zur Verfügung haben, das sie benötigen, um ihr gesamtes Marketing zu steuern.Presse-Kit: https://we.tl/t-CGmjwohbqOWeitere Informationen Mehr zum Report (https://www.marmind.com/de/marmind-im-forrester-wave-report-als-strong-performer-eingestuft/)Pressekontakt:Andy CulliganMobil: +43 676 949 8500E-Mail: a.culligan@marmind.comwww.marmind.comOriginal-Content von: MARMIND GMBH, übermittelt durch news aktuell