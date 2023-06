MANCHESTER CITY WIRD ZUR WERTVOLLSTEN FUSSBALLCLUBMARKE DER WELT GEKÜRT

Manchester, England (ots/PRNewswire) -- Der Premier League-Meister klettert auf Platz eins im Bericht Brand Finance Football 50 2023Manchester City wurde zur wertvollsten Fußballklubmarke der Welt ernannt. Der Club steht zum ersten Mal an der Spitze des Brand Finance Football 50 2023-Berichts.Der Bericht zeigt, dass der Markenwert von City seit der COVID-19-Pandemie um 34 % gestiegen ist und den Premier-League-Meister Real Madrid von der Spitzenposition verdrängt hat. Dies ist das erste Mal seit sechs Jahren, dass ein englischer Verein die Nummer eins ist.Ein Jahrzehnt der Dominanz auf dem Spielfeld und die höchsten Einnahmen aller Klubs im Bericht wurden als Hauptgründe für den Aufstieg von City in der Rangliste genannt.Dies ist der Höhepunkt einer bemerkenswerten Saison für Manchester City, sowohl auf als auch abseits des Spielfeldes. Am Samstag holte City den FA Cup und machte damit das Double perfekt, nachdem der Verein im vergangenen Monat zum dritten Mal in Folge die Premier League gewonnen hatte. Der Klub wird versuchen, dieser historischen Saison mit dem Einzug in das Finale der UEFA Champions League an diesem Wochenende noch mehr Preise hinzuzufügen.In dieser Saison hat der Verein auch das zweite Jahr in Folge die Deloitte Money League angeführt, nachdem er einen Rekordumsatz von 613 £ Millionen und Gewinne von 41.7 £ Millionen bekanntgegeben hatte, wobei letztere mehr als doppelt so hoch sind wie der bisherige Club-Rekord. Auch für das kommerzielle Portfolio von City war es ein starkes Jahr mit einer Reihe von neuen Partnern und langfristigen Vertragsverlängerungen, die im Laufe der Saison bekannt gegeben wurden. Der Einzelhandelsbetrieb von City bricht weiterhin Rekorde mit einer unglaublichen Nachfrage nach den Trikots für die Saison 2022/23. Bei der jüngsten Einführung des Trikots wurde am ersten Verkaufstag alle 12 Sekunden ein neues Trikot verkauft.Die Beliebtheit des Clubs spiegelt sich auch in seinem enormen Wachstum und Engagement in den sozialen Medien wider. So ist City in dieser Saison der beliebteste europäische Club auf YouTube, was die Anzahl der aktiven Nutzer und Videoaufrufe angeht.Mit Blick auf die Zukunft hat Manchester City beim Stadtrat von Manchester einen Bauantrag für die Entwicklung eines erstklassigen Fanerlebnisses und eines ganzjährigen Unterhaltungs- und Freizeitangebots im Etihad-Stadion eingereicht. Dieses Projekt würde die Investitions- und Erneuerungsmaßnahmen der City Football Group im Osten Manchesters um weitere 300 Millionen Pfund erweitern.Roel de Vries, Chief Operating Officer bei der City Football Group, sagte: „Die Anerkennung als die wertvollste Fußballclubmarke spiegelt die phänomenale Wachstumsgeschichte wider, die Manchester City in den letzten Jahren erlebt hat. Mit dieser Auszeichnung wird nicht nur die Entwicklung der Marke, sondern auch die des Clubs als Ganzes gewürdigt. Der Verein hat in dieser Saison sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon konstant gute Leistungen erbracht und dabei finanziell nachhaltig gewirtschaftet.„Im Hinblick auf die Zukunft wollen wir weiterhin in die richtigen Dinge investieren – unsere Fußballtalente, die Stadt Manchester und unsere lokale Gemeinschaft, die Infrastruktur und das Fanerlebnis. Wir haben eine nachweisliche Erfolgsbilanz in Sachen Innovation und freuen uns auf das nächste Kapitel in der großartigen Geschichte dieses Clubs."Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2092762/Manchester_City_Premier_League_Champions.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/manchester-city-wird-zur-wertvollsten-fussballclubmarke-der-welt-gekurt-301843560.htmlPressekontakt:Melissa Fenlon,+44 (0) 7790697486,melissa.fenlon@cityfootball.comOriginal-Content von: Manchester City, übermittelt durch news aktuell