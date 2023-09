MANCHESTER CITY ENTHÜLLT JOIE ALS OFFIZIELLER STADION NAMENSPARTNER DES ACADEMY STADIUM

Manchester, England (ots/PRNewswire) -- Das Joie Stadium ist das einzige eigens errichtete Stadion in der Women's Super League, sowie das erste Stadion, das einen Namenspartner hatManchester City hat heute die Babyausstattungsmarke Joie als offiziellen Namenspartner des Academy Stadium bekannt gegeben und ist damit der erste Verein in der Women's Super League, der sich eine kommerzielle Vereinbarung für seine Stadionnamensrechte gesichert hat.Das gesamte Frauenteam von Manchester City, darunter Kapitänin Steph Houghton, Chloe Kelly und Demi Stokes, markierte diesen großen Meilenstein, indem sie eine riesige orangefarbene Joie-Schleife durchschnitten, die das neu benannte Stadion umhüllte.Die Namensgebung des Stadions markiert die nächste Phase der mehrjährigen Partnerschaft zwischen der Babyausstattungsmarke Joie und Manchester City, die sich gemeinsam verpflichtet haben, familienfreundliche Dienstleistungen im Stadion einzuführen und zu verbessern.Das 2014 im Rahmen der kontinuierlichen Investitionen des Klubs in East Manchester und den Etihad Campus eröffnete Stadion mit 7.000 Plätzen ist das einzige speziell gebaute Stadion in der Women's Super League und die Heimat von Manchester City Women. Darüber hinaus finden auch viele Spiele vonCity's Elite Development Squad und der Jugendmannschaften von City im Stadion statt.Gavin Makel, Managing Director von Manchester City Women, sagte: „Heute ist ein wirklich wichtiger Moment für Manchester City, da wir Joie als offiziellen Namenspartner begrüßen.„Joie ist seit März dieses Jahres Partner von dem Frauen-Team und teilt unser Engagement für familiäre Werte und hohe Standards, und wir freuen uns, dass die Marke sich entschlossen hat, ihre derzeitige Beziehung mit uns zu verlängern.„Es ist ein weiterer Beweis für die Bedeutung, das Wachstum und die kommerzielle Attraktivität von Manchester City Women und des Frauenfußballs im Allgemeinen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Joie, um die Möglichkeiten für Familien bei unseren Spielen zu maximieren."David Welsh, Senior Managing Director von Joie, sagte: „Fußball ist ein unvergessliches Erlebnis für Familien. Durch die Partnerschaft mit Manchester City Women und als offizieller Stadion-Namensgeber-Partner wollen wir den Fußball für alle zugänglich machen.„Wir sind unglaublich stolz auf die Schritte, die wir unternehmen, um ein allumfassendes Erlebnis zu bieten, und wir sind entschlossen, unser Angebot weiter auszubauen und sicherzustellen, dass das Joie Stadium eines der familienfreundlichsten Stadien in der Women's Super Leagueist."Weitere interne und externe Brandings mit dem Joie-Logo werden im gesamten Stadion zu sehen sein.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2210886/Manchester_City_1.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2210887/Manchester_City_2.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2210888/Manchester_City_3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/manchester-city-enthullt-joie-als-offizieller-stadion-namenspartner-des-academy-stadium-301927665.htmlPressekontakt:BARNABY KELLAWAY,barnaby@wearebrazenpr.com,07584 649830Original-Content von: Manchester City, übermittelt durch news aktuell