Mit der MAKTEK Eurasia stärkt die Türkei ihr Ziel in der Maschinenbauindustrie

Istanbul (ots/PRNewswire) -Die MAKTEK Eurasia wird von Tüyap in Zusammenarbeit mit der Association of Machine Tool Industrialists and Businesspeople (TIAD) und der Turkish Machine Manufacturers Association (MIB) organisiert und findet vom 26. September bis 1. Oktober 2022 im Tüyap Fair Convention and Congress Center in Istanbul, Türkei, statt.Die MAKTEK Eurasia, die zum siebten Mal von Tüyap in Zusammenarbeit mit der TIAD und der MIB organisiert wird, bereitet sich darauf vor, die Vertreter der eurasischen Industrie zwischen dem 26. September und dem 1. Oktober 2022 zusammenzubringen. Die Messe findet in 14 Hallen statt und es werden fast 70.000 Besucher aus 120 Ländern erwartet, hauptsächlich aus Russland, dem Balkan, Afrika und Europa. Der Schwerpunkt liegt auf Werkzeugmaschinen, Metall- und Blechbearbeitungsmaschinen, Haltevorrichtungen, Schneidausrüstung, Qualitätskontrolle, Messsysteme, CAD/CAM, PLM-Software und Produktionstechnologien.Die Werkzeugmaschinenbranche als Indikator für die EntwicklungDer Multiplikatoreffekt von Werkzeugmaschinen, die in der Produktion aller Branchen der türkischen Exporte eingesetzt werden, insbesondere in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Weißwaren-, Verteidigungs- und allgemeinen Maschinenproduktion, beläuft sich auf 22 Mrd. USD im Jahr 2021 und 12 Mrd. USD in der ersten Jahreshälfte 2022. Als Industrie mit hohem Multiplikatoreffekt wird der Nutzungswert der Branche anstelle des Import-/Exportverhältnisses in den Industrieländern betrachtet, und dieser Wert wird als Kriterium für die Wirtschaftswachstumsrate des Landes herangezogen.In den Jahren 2020 und 2021 sind die Investitionen in Werkzeugmaschinen in der Türkei stark angestiegen. Die Investitionen in Werkzeugmaschinen stiegen 2021 um 35,9 % auf 1,69 Mrd. USD, und im ersten Halbjahr 2022 stiegen die Investitionen um 8,4 % und erreichten 885,2 Mio. USD.Unternehmen, die ihr Handelsvolumen steigern wollen, sollten unbedingt an der MAKTEK teilnehmenDie türkische Werkzeugmaschinenherstellung, die im Jahr 2021 ein Marktvolumen von 915 Mio. USD mit einem Zuwachs von 27,8 % erreichte, lag in der ersten Jahreshälfte 2022 bei 522 Mio. USD mit einem Zuwachs von 19,8 %, wenngleich sie etwas an Wachstumsrate verlor.Die Steuerung der digitalen Transformation und der innovativen Entwicklung der türkischen Fertigungsbranche ist eines unserer größten Ziele der Messe. Die MAKTEK Eurasia wird voraussichtlich ein Handelsvolumen von insgesamt 2,5 Milliarden USD in der Fertigungsindustrie und ihren Unterbranchen in der Türkei hervorbringen.Auf www.maktekfair.com finden Sie detaillierte Informationen über die Messe.