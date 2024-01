MAG Silver Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Aktienkurs von Mag Silver hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,43 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -27,42 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -11,02 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf den Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -11,02 Prozent hatte, liegt Mag Silver 27,42 Prozent darunter.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mag Silver mit einem Wert von 31,44 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 90 Prozent zu einem durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 324. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mag Silver-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,36 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 13,13 CAD lag, eine Abweichung von -14,52 Prozent. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,4 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Mag Silver ist insgesamt neutral. Obwohl mehrheitlich negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt vor allem mit den negativen Themen rund um Mag Silver beschäftigt hat, zeigen weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten eine überwiegend positive Stimmung. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut" Signal.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Performance von Mag Silver im Vergleich zur Branche und zum Sektor schlecht ist, die Aktie jedoch aufgrund ihres niedrigen KGV als günstig eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt ebenfalls negative Signale, während das Anleger-Sentiment insgesamt neutral ist.

