MAG Silver Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Mag Silver, ein Unternehmen aus dem Markt "Materialien", notiert aktuell (Stand 20:41 Uhr) mit 15.26 CAD stark im Minus (-1.25 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Unsere Analysten haben Mag Silver nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Mag Silver aktuell 0, Damit ergibt sich eine negative Differenz von -3,42 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Mag Silver bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Mag Silver erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mag Silver vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (24,7 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 59,87 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 15,45 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Mag Silver erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Mag Silver liegt bei 44,22, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Mag Silver bewegt sich bei 46,49. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

