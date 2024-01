MAG Interactive AB Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die technische Analyse der Mag Interactive-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 15,15 SEK lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 13,92 SEK, was einem Unterschied von -8,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 14 SEK, was nur einem geringen Unterschied von -0,57 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Mag Interactive in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattfanden. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass Mag Interactive in etwa so viel diskutiert wurde wie normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mag Interactive-Aktie beträgt 39, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 56,46, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Mag Interactive in den sozialen Medien keine besonders positiven oder negativen Ausschläge verzeichnete. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Mag Interactive. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.