MAG Interactive AB Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Mag Interactive. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 71,43 Punkte, was bedeutet, dass Mag Interactive derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 74,15 eine Überkauftheit an, wodurch die Aktie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen über Mag Interactive in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, weshalb unsere Redaktion zu dem Schluss kommt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Mag Interactive bezogen auf die Anlegerstimmung unserer Meinung nach angemessen mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Mag Interactive derzeit bei 14,04 SEK. Da der Aktienkurs selbst bei 9,02 SEK aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -35,75 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einem Niveau von 11,32 SEK eine Differenz von -20,32 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Mag Interactive zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.