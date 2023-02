MADSACK Mediengruppe: starkes Wachstum bei Digital-Abonnements

Hannover (ots) -- MADSACK überspringt Wegmarke von 200.000 Digital-Abonnements- Publishing-Plattform "RND OnePlatform" weiterer wichtiger ErfolgsfaktorDie MADSACK Mediengruppe hat im Januar 2023 die Wegmarke von 200.000 Digital-Abonnements (Plus-Abos und E-Paper-only-Abos) übersprungen. Darüber hinaus beziehen 140.000 Abonnentinnen und Abonnenten die Kombination aus E-Paper und Print. Die Anzahl der regionalen und überregionalen Newsletter-Abonnements liegt bereits bei 270.000 Abos. MADSACK gehört damit zu den größten Anbietern digitaljournalistischer Abonnements in Deutschland."Mit 200.000 reinen Digital-Abonnements haben wir ein wichtiges Etappenziel erreicht. Dies ist ein Beleg dafür, dass hochwertiger lokaler und überregionaler Journalismus auch im Digitalen seine treuen Abonnentinnen und Abonnenten findet. Journalismus entwickelt sich mehr und mehr auch in einer digitalen Medienwelt zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell", sagt Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der MADSACK Mediengruppe. "Die starken und relevanten Inhalte unserer Redaktionen sind der entscheidende Faktor für Erfolg im Digitalen. RND OnePlatform hat uns als 360-Grad-Plattformlösung für digitalen Journalismus, Sales und Vertrieb zudem weiteren Schub gegeben", so Düffert.Die Anzahl der Print-Abonnements der MADSACK Mediengruppe lag Ende des Jahres 2022 bei 510.000 Exemplaren (IVW Q4).Pressekontakt:Franziska ZahnReferentin UnternehmenskommunikationT: 0511 518-2633unternehmenskommunikation@madsack.deOriginal-Content von: MADSACK Mediengruppe, übermittelt durch news aktuell