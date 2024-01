M3 Aktie: So schnell kann es gehen

Die Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Für die Aktie M konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine deutliche Veränderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergab gemischte Ergebnisse. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 2893,31 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 2333 JPY liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2347,98 JPY hingegen liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie M auf Basis der technischen Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 34, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 54,42, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt die RSI-Analyse insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie M.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie M insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.